Belediye başkanları Arapgir'i gezdi

Malatya'nın Arapgir ilçesini gezen ilçe belediye başkanları Arapgir'e hayran kaldı.

Çekül Vakfı Doğu Anadolu Araştırmaları Merkezi Başkanı Levent İskenderoğlu'nun çağrısı ile bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Arapgir, Arguvan, Kemaliye, İliç, Divriği, Ağın ve Çemişgezek belediye başkanları, merkez yetkilileri, temsilcileri ile bazı oda ve dernek temsilcilerinden oluşan heyet Arapgir'i gezdi. Arapgir’in meşhur reyhan çayı ikramı ile karşılanan, Millet Han’da kahvaltı yaptıktan sonra Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun rehberliğinde ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezen heyet Arapgir’e hayran kaldı.

Program esnasında Çekül Vakfı'nın Arapgir Temsilciliği'ninde açılışı yapılırken Arapgir ziyaretine dair değerlendirmeler de de bulunan heyet üyeleri Arapgir’in çok zengin bir turizm potansiyeli olduğunu belirterek kendilerini evlerinde hissettiklerini gezi için Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’na teşekkür ettiklerine söylediler.

MALATYA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:59

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