Malatya’da hastanelerde 2019 yılı tatbikatları tamamlandı

Malatya’daki hastanelerde, Hastane Afet ve Acil Eylem Planı (HAP) kapsamında 2019 yılı HAP eğitim ve tatbikatlarının tamamlandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi, 112 araçları ve personellerinin, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Biriminin destek vermiş oldukları programımızda verilen eğitimin ardından masa başı tatbikatı, kırmızı kod, sarı Kod (Tahliye) tatbikatları yapıldı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın son bölümünde ise "Hastanede olası yangın, deprem afetlerine karşı hazırlanmak ve eksiklerimizin farkına varıp eksiklerimizi tamamlamayı amaçladık . Emeği geçen Malatya İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Sivil Savunma Uzmanları Emine Doğandemir, Selim Apohan, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye biriminde görevli başta Mustafa Mum olmak üzere itfaiye ekibine ve hastanemizin özverili tüm personellerine teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı

MALATYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:00

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