Malatya’yı Güney Kore’de temsil edecekler

Özel Malatya Final Anadolu Lisesi Robotic Takımı, AXIS LAB Ekibi Türkiye’yi Güney Kore’de temsil edecek.

Daha önce 27 Nisan 2019 tarihinde İstanbul düzenlenen SteamCup Turkey adlı robotik yarışmasında birincilik elde eden Özel Malatya Final Anadolu Lisesi AXIS LAB Ekibi, Güney Kore’de düzenlenecek olan uluslararası yarışmada Türkiye’yi temsil edecek. Başta Kore, ABD, Rusya, İran ve Malezya olmak üzere dünyanın birçok noktasında her yıl gerçekleştirilen SteamCup, robotikle ilgili seçkin çalışmaların yarıştırıldığı, robotiğe ilgi duyan her yaştan bireyin bir araya geldiği uluslararası bilimsel bir etkinlik niteliğinde. Söz konusu organizasyon kapsamında bu yıl Nisan ayında İstanbul’da gerçekleştirilen SteamCup Turkey yarışmasına, ülkenin dört bir yanından birçok kamu ve özel öğretim kurumlarından öğrenciler katıldı. Özel Malatya Final Anadolu Lisesi AXIS LAB Ekibi adına yarışmaya katılan ekip lideri Mazhar Erdem Özdemir, hazırladığı kolaboratif robot çalışması ile bu yarışmada Türkiye birinciliği elde etmişti. Bu etkinlik kapsamında dünyanın dört bir yanında ulusal düzeyde düzenlenen yarışmalarda birincilik elde eden projeler, Güney Kore’nin Başkenti Seul’de düzenlenecek olan SteamCup Uluslararası Robotik Yarışması’nda yarışacak. 1012 Ekim tarihlerinde düzenlenecek yarışmada Özel Malatya Final Anadolu Lisesi AXIS LAB Ekibi Türkiye’yi temsil edecek projeler arasında yer alacak.

MALATYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:00

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