Ampute Futbol Takımı Vali Baruş’u ziyaret etti

Malatya Ampute Futbol Takımı ve yöneticileri, Vali Aydın Baruş’u ziyaret etti

Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımı Kalecisi Selim Karadağ, Malatya Büyükşehir Belediye Spor Başkanı Mahmut Cücemen, Ampute Futbol Antrenörü Suat Canlı, U23 Milli Takım oyuncusu Zülfican Derinpınar’ın Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaretinde, yapmış oldukları çalışmalar, ampute futbol ve ampute futbolun geliştirilmesi konularında Vali Baruş’a bilgileri verdi. Vali Baruş, Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımı oyuncularından Kaleci Selim Karadağ’ı ve beraberindekileri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Ampute Milli Takımı Kalecisi Karadağ, Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mahmut Cücemen, Ampute Futbol Antrenörü Suat Canlı, U23 Milli Takım oyuncusu Zülfican Derinpınar kendilerini kabul eden Vali Aydın Baruş’a teşekkür ederek, 44 numaralı Ampute Futbol takım formasını Vali Baruş’a hediye etti.

MALATYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:08

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.