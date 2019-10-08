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“ Keloğlan” adlı oyun ilgi gördü

İHA

Malatya' da sahnelenen " Keloğlan" adlı oyunun ilgi gördüğü bildirildi.

“ Keloğlan” adlı oyun ilgi gördü

Malatya’ da sahnelenen “ Keloğlan” adlı oyunun ilgi gördüğü bildirildi.
Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Işık, yaptığı açıklamada, "Keloğlan" adlı oyun ilgi görerek, özellikle çocuklara mesajlar verildi” ifadelerini kullandı. “Çocuklarınıza sadece “Türklük şuuru” verin, gerisini onlar halledecekler” diyen Işık, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkez Tiyatrosu’nun sahnelediği “ Keloğlan” adlı oyun, Malatyalı çocuklarımız ile buluştu. Gösterilen yoğun ilgiden dolayı, annebabalara teşekkür ediyor, yavrularımızın gözlerinden öpüyorum” şeklinde konuşup, Ülkü Ocakları olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verdiklerini vurguladı.

MALATYA

08 Ekim 2019 Salı

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