Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Vali Baruş’u ziyaret etti

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Malatya Valisi Aydın Baruş’u ziyaret etti.

Halkla Buluşuyor Programı çerçevesinde Malatya’ya gelen Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ve kamu denetçileri,Malatya Valiliğini ziyaret etti.

Vali Aydın Baruş ile istişarelerde bulunan Malkoç”Kamu Denetçiliği Kurumu Türkiye’nin en yeni, en genç, en dinamik kurumlarından bir tanesi. Bir yönüyle halk ve devlet arasında barış köprüsü, devlet ve milletimizin kucaklaşmasını temin eden bir kurum. Kamunun bir çok hizmetleri var. Bu hizmetlerin işleyişi esnasında veya kamu hizmeti veren arkadaşlarımızın eksiklerinin esnasında vatandaşımızın ortaya çıkarılabilecek şikayetlerini, mağduriyetini gidermek için böyle bir kurum ihdas edilmiş. Kamu Denetçileri Kurumu işlleyişi çok hızlı ve herhangi bir ücret alınmıyor, başvurusu çok kolay. Biz Ankara’da şikayetleri alıp inceleyip verdiğimiz kararlarla idareye rehberlik, danışmanlık yaptığımız gibi halkında avukatlığını yapıyoruz. Bunun yanı sıra hem illerde halkı dinlemek hem de sayın valimiz gibi diğer yöneticileri dinlemek ‘hizmetler nasıl gidiyor, aksayan yerler var mı, yok mu’ bununla ilgili il programları düzenliyoruz. Bir bakıma Türkiye’de insanımız nasıl, şikayeti var mı, memnuniyeti var mı, daha iyisinin olması için görüş ve temennileri neler bunları alıp raporlayıp ilgililere, bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza iletmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini de belirten Malkoç, "Türkiye çok dinamik, hareketli bir ülke. Bu hem coğrafyasını hem tarihini hemde kültürün den geliyor. Bu coğrafyanın bize yüklediği sorumluluklar var. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyanın en tecrübeli lideri, Türkiye’nin etrafında olup bitenleri en iyi analiz eden liderimiz. İnşallah huzur içerisinde, barış içerisinde yaşarız bu millet her şeyin en iyisine layıktır. İçer de ve dışarı da Türkiye’nin huzurunu, barışını, güvenliğini temin eden kolluk kuvvetlerimize, polisimize, Türk Silahlı Kuvettlerimize özellikle bu son gelişmelerde Allah'tan üstün başarılar, kazasız belasız hizmetler diliyorum” dedi.

Malkoç ayrıca Malatyaspor’a da başarı diledi.

Valisi Aydın Baruş ise Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Biz kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini esas alarak yaptığımız iş ve işlemleri yerine getiriyoruz. Fakat bu işlemlerden bazen madur oluyor, vatandaşlarımızın bu iş ve işlemlerden olumsuz etkilenmesi neticesinde haklarını hukuklarını aramak için bazı mekanizmalar kullanabiliyor. Bu bazen mahkeme yolu olabiliyor bazende idari yollarla şikayette bulunabiliyor. Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin iş ve işlemlerine karşı idari yola başvurma anlamında vatandaşımıza son derece yardımcı olabiliyor. Bu kurum almış olduğu kararlarla aynı zamanda biz idareciler anlamında da yol gösterici oluyor” diye konuştu.

MALATYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:01

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