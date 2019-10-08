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İneklere klasik müzik dinletip, süt verimini artırdı

DHA

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Akgül (57), yaklaşık 150 hayvanın bulunduğu çiftlikteki ineklere süt veriminin artması için klasik müzik dinletmeye başladı. Hayvanlarda süt veriminin yüzde 56 artış yaşandığını ifade eden Akgül, tüm üreticilere bu terapiyi uygulamasını önerdi.

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Akgül (57), yaklaşık 150 hayvanın bulunduğu çiftlikteki ineklere süt veriminin artması için klasik müzik dinletmeye başladı. Hayvanlarda süt veriminin yüzde 56 artış yaşandığını ifade eden Akgül, tüm üreticilere bu terapiyi uygulamasını önerdi.
İlçeye bağlı Tecirli Mahallesi'nde küçük yaşlardan buyana büyükbaş yetiştiriciliği yapan Mehmet Akgül, işlerinde farklı yöntemler uygulayarak besisini büyüttü. Besisinde 150 büyükbaş hayvan yetiştiren Akgül, hayvanlarında süt veriminin de artması için insanlar üzerinde ruhu dinlendirici özelliği olduğu kanıtlanan klasik müziği kullandı. Besisine kurduğu hoparlörler ile hayvanlarına belirli saatlerde klasik müzik dinleten Akgül, Malatya'da ilk defa kullandığı yöntemle süt veriminin yüzde 56 arasında artışın olduğunu söyledi. 
'ÖNEMLİ OLAN HAYVANIN STRESİNİ ALABİLMEK'
Akgül, müziğin ruhun gıdası olduğunu belirterek, "Bu müziğin insanlar üzerindeki stresi ve dinlendirmeyi sağlıyorsa hayvanlarda neden olmasın diye kafama takıldı. Ben de kendi imkanlarımla bir müzik sistemi kurdum ve hayvanlarda şunu gördüm; müziğe alıştıkça zaman geçtikçe hayvandaki süt veriminin artması, stresini atması ve gözle görünür bir şeyler hissettim. Yemle ne kadar rasyonel uygularsa uygula, ne yem verirsen ver ama önemli olan hayvanın stresini alabilmek. Bunun için de 'müzik niye olmasın' dedim ve müzikle başladım. Bu şekilde verimi arttığını gördüm ve verimin gözle görünür şekilde ciddi artış oldu. Hayvanın yaşanabilecek problemleri azaldı. Ben bunu gözle gördüm. Bunu da arttırabilmek için daha iyisini, daha geniş çaplısını yapmayı düşünüyorum. Hayvanlarımın süt veriminde yüzde 5-6 ara bir artış oldu. Bunu diğer süt üreticileri ve büyükbaş yetiştiricileri denesinler. Yüksek maliyetli yemleri yedirip de süt verimini artırmak için hiç uğraşmasınlar. Denemesinde bir maliyet yoktur. Sadece dinleteceği bir klasik müzik veya Türk sanat müziği. İnsanlarımızı ruhen dinlendiren müzik neyse hayvanda da onu denesinler. Bir şey kaybetmezler" dedi.
'UZAK DOĞU MASAJI YAPACAĞIZ'
Uzman Veteriner Mehmet Erkan Doğan ise çiftlik şartlarında hayvan refahının çok önemli olduğunu kaydederek, "Hayvanların psikolojik ve fiziksel manada sağlıklı ve huzurlu olması gerekiyor. Bu bağlamda 'bizde neler yapabiliriz ve bunla ilgili ne gibi çalışmalar yapabiliriz' diye düşünürken, hayvanlara klasik müzik dinletisiyle bir terapi uygulamayı düşündük. Burada baktığımız hayvanlarda verim artışı ve hastalıklarında azalmanın olduğu yönünde tespitlerimiz arasında bulunuyor. Bunun devamında başka projelerimizde olacak. Biraz çılgın projelerimiz olacak bu sevimli dostlarımız için. Hani biz kediköpekler için uygulardık. İnekler ve büyükbaş hayvanlar da bunlarda bizim birer sevimli dostlarımızdır. Başka projelerimiz de var, onlar; haftada bir canlı müzik dinletisi, hayvanlara haftada bir belirli zamanlarda ödül beslemeleri, şimdi hayvanlarda rasyon çok önemlidir. Beslemenin yanında biz bu programları uyguluyoruz onu ayrıca bir dip not olarak belirtelim. Bunun akabinde özel yerler düşünüyor. Bu yerler hayvanlarımızı gruplar halinde alıp Uzak Doğu masajları yapacağız. Çünkü uzak doğu ülkelerinde sığırlara bu tarz masajlar yapılıyor. Biz de bunu Türkiye'de uygulamayı düşünüyor. Hayvanların et ve süt veriminde artırmayı düşünüyoruz bu masajla" diye konuştu.

MALATYA

08 Ekim 2019 Salı

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