Bulvarda yaya geçidi olmaması tehlikeye yol açıyor

Malatya’da, geniş bulvar yolda karşı karşıya geçen öğrenci ve yaşlıların sıkıntı yaşadıkları bildirildi.

Merkez ilçe Yeşilyurt’a bağlı Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, Altın Kayısı Bulvarı yaya geçidi ve orta refuj düzenlemesi yapılmadığından her gün bu yolu kullanan öğrenci ve yayaların trafik tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Yiğit, “ Her an ölümlü veya yaralamalı bir kaza meydana gelebilir. Yaklaşık 3 aydır burada böyle bir sorunun olduğunu yetkililere bildirdik. Özellikle okullar açılmadan bu sorunun çözülmesini istedik. Okullar açılalı neredeyse bir ay olacak ve her gün yüzlerce öğrenci karşıya geçmek için bu yolu kullanıyor. Herhangi bir üzücü kaza olmadan acilen orta refuj düzenlemesi ve yaya geçişleri konması gerekiyor. Bir engelli ve yaşlı vatandaş yolun karşısına geçmek için bir kilometre ileride bulunan kavşağa kadar yürümek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

Bu arada, sözü edilen mahallede oturan ve yolla ilgili sorunu dile getiren Hamza Çamurluoğlu isimli vatandaş ise, özellikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı bu yolda karşıdan karşıya geçilirken zorlanıldığını ifade edip, yaya geçidi yapılmasını istediklerini dile getirdi.

