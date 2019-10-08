Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, cemevi inşaatını inceledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’nın Hekimhan ilçesi Belediye Başkanı Turan Karadağ, cemevi inşaatını inceledi

İlçenin Basak Mahallesinde, Hekimhan Belediyesi, Basak Mahalle Derneklerinin ve mahalle sakinlerini tarafından başlatılan kampanya sonrası hayata geçirilen cemevi projesinin temelini, beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hekimhan İlçe Başkanı Kadir Sarıbaş ile birlikte inceleyen Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, cemevi yapımına destek olanlara teşekkür etti.

Cem evinin biran önce bitirilmesi için inşaat tamamlanıncaya kadar maddi desteğin devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Karadağ, inşaatın tamamlanmasıyla mahalledeki eksikliğin giderilmiş olacağını kaydetti.

MALATYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:08

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.