Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, cemevi inşaatını inceledi

Malatya’nın Hekimhan ilçesi Belediye Başkanı Turan Karadağ, cemevi inşaatını inceledi
İlçenin Basak Mahallesinde, Hekimhan Belediyesi, Basak Mahalle Derneklerinin ve mahalle sakinlerini tarafından başlatılan kampanya sonrası hayata geçirilen cemevi projesinin temelini, beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hekimhan İlçe Başkanı Kadir Sarıbaş ile birlikte inceleyen Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, cemevi yapımına destek olanlara teşekkür etti.
Cem evinin biran önce bitirilmesi için inşaat tamamlanıncaya kadar maddi desteğin devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Karadağ, inşaatın tamamlanmasıyla mahalledeki eksikliğin giderilmiş olacağını kaydetti.
MALATYA
08 Ekim 2019 Salı
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