ASİAD'dan tehditlere karşı istikrar çağrısı ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel: “Tehditlere karşı istikrarlı hareket etmeliyiz”

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, "Sadece Amerika Başkanı'nın ekonomik tehditleri değil, tüm dünya ülkelerinin ne şekilde olursa olsun tehditlerine ve yaptırımlarına karşı kararlı ve istikrarlı şekilde hareket edip, üstesinden gelmek için gereken neyse ülke olarak yapmaya hazırız" dedi.

ASRİAD Malatya Şubesi yönetimi toplanarak, Türkiye’nin içinde bulunduğu son durumu değerlendirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, " Sadece Amerika Başkanı Trump'ın ekonomik tehditleri değil tüm dünya ülkelerinin ne şekilde olursa olsun tehditlerine ve yaptırımlarına karşı kararlı ve istikrarlı şekilde hareket edip üstesinden gelmek için gereken neyse ülke olarak yapmaya hazırız" dedi. Terörün ülke sınırlarından uzaklaştırılması ve Suriyelilerin ülkelerine dönmesi için yapılacak sınır ötesi operasyona da destek veren Özel, “Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin niyetleri bellidir .Türkiye'nin hiçbir zaman güçlü bir ülke olmasını istememektedirler. Türkiye'nin sınırlarında bir terör devleti kurarak Türkiye'yi yıpratıp güçsüz bırakmayı hedeflemektedirler" ifadelerini kullandı.

Türkiye kendi kendine yetecek güçte bir ülke olduğunu, tehditlerle hareket edip boyun eğecek bir ülke olmadığına dikkat çeken Özel, “ Tarih boyunca tüm dünyaya da bunu kanıtlamıştır. Söz konusu ülkemizin güvenliği olduğunda Cumhurbaşkanımızın da vurgulandığı gibi, ‘Türkiye kendi yolunu kendi belirler. Kendi göbeğini kendisi keser. Hiç bir şartta da kendi sınırlarının yanı başında bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulmasına asla ve asla müsaade etmez bedeli ne olursa olsun.’ Biz de Cumhurbaşkanımızın sözlerine katılıyoruz” diye konuştu.

MALATYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:01

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