Sağlık Bir-Sen Malatya İl Başkanlığına Dündar atandı

Sağlık BirSen Malatya İl Başkanlığına Erol Dündar atandı.

2018 yılında kurulan Sağlık BirSen Malatya İl Başkanlığına genel merkez tarafında Malatya İl Başkanlığına Erol Dündar atandı.

Dündar yaptığı açıklamada,” Sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için elimizden gelenin iyisini yapmaya çalışacağım . Sağlık çalışanların yaşadıkları sorunları çözmek için başta Malatya ‘daki yetkililer olmak üzere herkes ile temas halinde olacağız. Türkiye'nin geçtiği bu zor günlerde devletimizin ve milletimizin yanındayız” diye konuştu.

MALATYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:02

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