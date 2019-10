Kamu Başdenetçisi Malkoç, 'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler' konferansında konuştu

Bir dizi ziyaret için Malatya’ya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Malatya İnönü Üniversitesi Ombudsman Topluluğu tarafından organize edilen ’Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler’ konulu konferansta konuştu.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, ”Yaklaşık 3 yıldır Ombudsman Topluluğu üniversitemizde çalışmalarını sürdürüyor. Belki Türkiye üniversiteleri arasında ilk kurulan topluluklardan bir tanesidir. Şeref Malkoç, ülkemizi için çok kıymetli bir devlet adamı, çok tecrübeli bir siyasetçidir. Bugün üniversitemize geldiğinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Katılımcılara kamu başdenetçiliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, ”Türkiye'nin 81 ili var. Her ilin ayrı ayrı güzellikleri var ama bu iller içerisinde bazı iller vardır, bunlar o bölgenin yükünü çeker ve Türkiye'nin sıkıntısını paylaşan illerdir. Bunlardan bir tanesi de Malatya’dır. Ama şu anda hem Malatya hem de İnönü Üniversitesi olsun hak ettiği yerde değildi. Malatyaspor hemen hemen Malatya'nın hak ettiği yerde ama diğer yerlere baktığımızda sanayi olsun, tarım olsun biz daha çok şey bekliyoruz. Tabi bu, üniversitenin öncülüğünde olacak. Çünkü üniversiteler bir toplumun rehberidir, kılavuzudur, yol göstericisidir” diye konuştu.

Üniversitelerdeki gelişmelerin ülkenin her alanına yansıdığını anlatan Malkoç, ”Üniversitelerin ufku o ilin, o ülkenin ufkudur. Dünyaya baktığımızda hangi ülkenin üniversitesi önde ise o ülke her alanda gelişmiş durumdadır. Biz de Türkiye'de üniversitelerimizde bunları bekliyoruz ve umut ediyoruz. Son yıllarda gelişmeler bu umudumuzu, heyecanımızı artırdı. Türkiye'de 81 ilde üniversitemiz var şimdi, Türkiye'de 207 üniversite oldu, bu muazzam bir şey. Üniversiteye erişebilme açısından Türkiye sayılı ülkelerden biri” ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki hak ve özgürlük ortamının terör örgütleri tarafından zehirlendiğini ifada eden Malkoç, "Türkiye son 15 yılda her alanda olduğu gibi bu alanda (adalet) da olağanüstü çalışma içinde. Anayasamız, kanunlarımız değişiyor, hak ve özgürlük alanları genişliyor. Tam bunlar olurken, ciddi mesafeler alınmışken, terör örgütleri bu ortamı zehirledi. PKK, hendek, çukur kazdı. Yabancı istihbarat örgütlerinin onlara verdiği akıllara kandı, Türkiye'de huzuru bozdu. Hendek, çukur kazdı, sonunda o hendeğe ve çukura Türk milleti onları gömdü. DEAŞ, FETÖ aynı şeyi yaptı. Tüm bu terör örgütleri Türkiye'deki bu hak ve özgürlük ortamını zehirledi" dedi.

