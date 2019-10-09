Malatya'da traktör devrildi: 7 yaralı

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MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kocaözü Mahallesin'de meydana geldi. Bahçeden dönen Nazmi Coşkun yönetimindeki 44 HV 443 plakalı traktör kontolden çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Nazmi Coşkun ile traktörün kasasında bulunan Feride, Fetey, Şevki, Özge Coşkun, Hacı Ali ve Fadime Yiğit yaralandı. Yaralılar, köydeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



MALATYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:06

YATSI 19:22

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