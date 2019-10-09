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Malatya’da minibüsçülere tek tip kıyafet

İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin minibüsçülerin tek tip kıyafet uygulamasına geçmesine öncülük ederek bir ilki gerçekleştirdiği bildirildi.

Malatya’da minibüsçülere tek tip kıyafet

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin minibüsçülerin tek tip kıyafet uygulamasına geçmesine öncülük ederek bir ilki gerçekleştirdiği bildirildi.
Uygulama, pilot durak olarak seçilen Koyunoğlu minibüs durağında başlatıldı. Durakta uygulama ile ilgili tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç ile daire başkanları ve minibüsçü esnafı katıldı.
Törende kısa bir konuşma yapan Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya da toplu taşıma noktasında Büyükşehir Belediyesinin çok kaliteli hizmetler verdiğini söyledi. Aynı kaliteyi ve standardı diğer toplu taşıma araçlarında da yakalayabilmek için bir dizi uygulama kararı aldıklarını belirten Oda başkanı İnce, “Minibüslerin daha kaliteli hizmet üretmeleri için tek tip kıyafet ve tek renk uygulamasını kamuoyunun takdirine sunduk. Olumlu tepkiler alınca da uygulamaya geçtik. Büyükşehir Belediyemiz uygulamanın hayata geçmesi noktasında bize büyük destek oluyor. Koyunoğlu Minibüs Durağımız bu uygulamanın ilk merkezi oldu. Artık arabesk dinleme dönemi bitti. Şimdi vatandaşımızı dinleyeceğiz. Minibüsçü esnafı olarak hoşgörü çerçevesinde vatandaşımıza kaliteli hizmet vereceğiz. Bu çalışmaların meyvesini yakın zamanda alacağız. Her şeyi devletimizden beklemiyoruz. Bizde taşın altına elimizi hatta gövdemizi koyuyoruz. 27 hatta 233 minibüsçü çalışanımız tek tip kıyafet uygulamasına geçerek vatandaş odaklı hizmetler üreteceğiz. Uygulama kapsamında Büyükşehir Belediyemiz esnafımıza pantolon, gömlek, ayakkabı ve kravat takdim etti” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Malatya Minibüsçü esnafının Türkiye’ye rol model olacağını ifade etti. Ülke genelinde minibüsçü esnafı üzerinde olumsuz bir algının olduğunu belirten Gürkan, “Biz bu olumsuz algıları ortadan kaldırmak için bazı uygulamaları hayata geçiriyoruz. Malatyalı minibüsçü esnafı başta olmak üzere toplu taşıma aracı kullanan diğer esnaflarımızı da kibar, nezaket kurallarını bilen, topluma örnek olan bireyler olarak biliyoruz. Bu uygulama da bu nezaketten doğuyor. Bu bilinçli yaklaşım Türkiye’ye örnek olacak. Bu uygulamayı tek tiplilik değil topluma gösterilen saygının bir tezahürü olarak değerlendirmemiz lazım. Malatya’daki toplu taşıma araçlarını kullandığımızda Malatyalı minibüsçülerin farkındalık oluşturduklarını gördük. Müşteri memnuniyetinin üst seviyede olduğunu gördük. Bu sadece Malatya’ya has bir durumdur. 233 minibüsçü esnafımıza vereceğimiz kıyafetlerin ilk başlangıç yeri de Koyunoğlu Minibüs Durağı. Bu uygulamaya esnafımızın olumlu yaklaşması eğitim ve kültür seviyemizin çok yükseklerde olduğunu gösteriyor” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, minibüsçü esnafına kıyafetler dağıttı. Direksiyon başına da geçen Gürkan, esnaflarla da ayrıca oturup sohbet etti.

MALATYA

09 Ekim 2019 Çarşamba

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