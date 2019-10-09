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Irak Pazar Fırsatları Semineri düzenlendi

İHA

Malatya'da "Irak Pazarlama Fırsatları" semineri düzenlendi.

Irak Pazar Fırsatları Semineri düzenlendi

Malatya’da “Irak Pazarlama Fırsatları” semineri düzenlendi.
Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ile Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) koordinasyonunda, TSO salonunda düzenlenen Irak Pazar Fırsatları seminerine, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abduvahap Yoğunlu, Ticaret ve Sanayi Odasının Başkan Vekili Mehmet Gündüz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sanayiciler ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.
Düzenlenen seminerde konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abduvahap Yoğunlu, “ Bugün gerçekten önemli bilgiler dinleyeceğiz. Bizim ajans olarak yaptığımız değerlendirmelerde mal ve hizmetlerimizi en iyi şekilde sunabileceğimiz bir pazarı ve pazara girme ile ilgili koşulları, devletimizin bu pazarlara girmek için vereceği destekleri dinleyeceğiz. Aynı zamanda o coğrafya ile ilgili bilgiler alacağız. Çünkü o coğrafya ile ilgili hepimiz dışarıdan bazı bilgiler alıyoruz. Komşumuz olmasına rağmen bazı sıkıntılı bilgiler alıyoruz. Onları da dinlemiş olacağız” dedi.
Fırat Kalkınma Ajansı olarak Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de özellikle yine Malatya ve Elazığ da ihracatı artırma gibi bir potansiyele sahip olduklarına dikkat çeken Yoğunlu, “Biz millet olarak, ihracat ile ilgili gerek motivasyon gerek pazarlarla ilgili rekabetçi ürünümüzün olduğu eksiklerimiz olduğunu düşünüyoruz. Bu bakımdan 2019 tarihinde odaklandığımız bir alan oldu. Bizler 2019 yılında ilk aylarından itibaren gerek Afrika Pazarı çünkü Malatya’mızda ve illerimizde Afrika Pazarına girebilecek rekabetçi olabilecek çok önemli ürünlerimiz var. Yine Körfez ülkeleri ile ilgili Ticari Ataşemiz bazı bilgileri anlattılar ve sizler gibi değerli iş dünyamız ile ilgili sektör alım heyetini bir araya getirdik. Bugünde biraz önce ifade ettiğim gibi Erbil Kuzey Irak başta olmak üzere tüm bilgileri elde edeceğiz. Ülke olarak 2023 hedefimiz var beş yüz milyar dolar demiştik inşallah buna yaklaşık değere gelmesi için Malatya’nın da büyük katkı vermesi gerekiyor” diye konuştu.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Mehmet Gündüz ise, “Son dönemde yaşanan ekonomik dar boğaz nedeni ile yeni pazarlar anlayışına giren Malatya işletmelerimiz için Irak Pazarı büyük bir fırsatlar sunabilir. Türkiye’de ciddi bir ticaret hacmine sahip Irak, enerjiden inşaata, tekstilden gıdaya her alanda Türk ihracatçılarını beklemektedir. Irak pazarında inşaat demirinden mobilyaya, gıdadan tekstile kadar her türlü ürünü bu pazarda rahatlıkla satabileceğimizi düşünmekteyim. Malatyalı iş insanlarında Irak pazarında pay almak için Irak’a gidin çağrısını yapıyorum. Birçok uçak Irak’a uçuş yapmaktadır, bunu değerlendirin” ifadesinde bulundu.
Irak Erbil Ticaret Ataşesi Zihni Tuğrul da, sunuma başlamadan önce Malatya’nın ne kadar geliştiğini ifade ederek, “ Ben Malatya’da askerliğimi yaptım ve Malatya’nın inanılmaz geliştiğini aynı zamanda büyüdüğünü gördüm. Eskiden bir tabir vardı ‘Doğunun Parisi’ diye ve gerçekten çok güzel bir şehir olmuş gurur duydum” dedi.
“Ülkemiz ihracata dayalı bir kalkınma modeli benimsemiş. Ne kadar çok ihracatçı o kadar çok ihracat. Ne kadar çok ihracat o kadar çok istihdam söz konusu oluyor. Bildiğiniz gibi, 2000’ li yıllardaki ihracatçı sayımız ile bugün ki ihracatçı sayımız ile gerçekten dağlar kadar fark var. Sadece geçen sene 16 bin ihracat yapan firmamız ilk defa ihracatçı ailemize katıldı. Bugün 83 binin üzerinde ihracatçımız dünyanın her pazarına mallarını gönderiyorlar” diye ifade etti.
Konuşmaların ardından ise Irak Erbil Ticaret Ataşeleri i Irak'ı tanıtarak bilgiler verdi.

MALATYA

09 Ekim 2019 Çarşamba

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