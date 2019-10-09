TFF 3. Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 3 - Karacabey Belediyespor: 1

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TFF 3. Lig 3. Grup’un 7. haftasında sahasında Bursa ekibi Karacabey Belediyespor’u konuk eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor 10 geriye düştüğü karşılaşmayı 31 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada Raşit Yorgancılar'ın yönettiği maçta, Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini dakika 64'te Vedat Erçin, 68'de Furkan Yiğit, 87'de ve Deniz Işık kaydederken, Karacabey'in tek sayısı ise 27. dakikada Onur Özcan'dan geldi.

MALATYA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:06

YATSI 19:22

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