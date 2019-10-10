Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu,“Serbest meslek grupları arasında fark gözetmeksizin yüksek KDV oranı düşürülmelidir” dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak, Mali Müşavirler ve diğer serbest meslek grupları için uygulanan KDV oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirtti. Fendoğlu konuşmasında, devletin vergi gelirlerinin toplanmasında ve mali politikaların tabana yayılmasında, uygulanmasında en önemli, en ağır görevi mali müşavirlerin yerine getirdiğini hatırlatarak, mali müşavirlerinin ise yüzde 18’lik KDV oranının düşürülmesi taleplerinin karşılanmasını istedi. Fendoğlu ayrıca tüm serbest meslek grupları arasındaki ayrımcılığı ortadan kaldırarak uygulama esaslarının tahsilat esasına göre yapılması yönündeki taleplerini de ifade etti.

Fendoğlu yaptığı konuşmada, “Devletin vergi gelirlerinin toplanmasında ve mali politikaların tabana yayılmasında, uygulanmasında en önemli, en ağır görevleri yerine getiren mali müşavirler devletin bir anlamda gönüllü memurları ve müfettişleridir. Bilindiği gibi 2 Ekim 2019 tarih ve 1594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmiştir. Yıllardır serbest muhasebeci mali müşavirlerin talebi yüzde 18'lik KDV oranının düşürülmesidir. Bu uygulama sadece avukatlık mesleğinde değil diğer tüm meslek gruplarında da KDV oranının uygulanabilir, makul seviyeye indirilmesi ve tahsisat esasına bağlanarak meslek grupları arasındaki ayrımcılığın ortadan kaldırılması tüm mali müşavirlerimizin ve diğer meslek gruplarının isteği ve beklentisidir" ifadelerini kullandı.

MALATYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:02

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