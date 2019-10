Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçik’e al bayraklı destek

Malatya Ülkü Ocaklarından, “Her Mehmet bir bayrak” sloganı ile Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik’e al bayraklı destek verildi.

Konu ile ilgili sosyal paylaşım sitesinden hemşehrilerine çağrıda bulunan Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Işık, "Her Mehmet bir bayraktır. Yiğitlerimiz, vatanın gözbebeği Mehmetlerimize, Suriye’nin kuzeyinde moral ve motivasyon amacıyla, her bir yanı al bayrağımızla donatalım! Haydi Malatya’m, evlerimiz, iş yerlerimiz, araçlarımız her yer al bayraklarla şenlendirilsin" dedi.

