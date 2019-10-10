Meme kanseri bilinçlendirme ayı Bilgilendirme için broşürler dağıtıldı

Ekim ayının, meme kanseri bilinçlendirme ayı olması nedeniyle etkinlikler düzenlenmeye başladığı bildirildi.

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Ekim ayının meme kanseri bilinçlendirme ayı olması nedeniyle bazı etkinlikler düzenlenmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada,” Meme Kanseri, dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Yaşam boyu her 8 kadından 1’inin yakalanma riski vardır” denilerek, farkındalık oluşturmak amacıyla stant açtıklarını, bilgilendirme yaparak meme kanseri broşürleri dağıttıklarını kaydetti.

MALATYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:05

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.