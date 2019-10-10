Meme kanseri bilinçlendirme ayı Bilgilendirme için broşürler dağıtıldı

Ekim ayının, meme kanseri bilinçlendirme ayı olması nedeniyle etkinlikler düzenlenmeye başladığı bildirildi.
Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Ekim ayının meme kanseri bilinçlendirme ayı olması nedeniyle bazı etkinlikler düzenlenmeye başlandığı belirtildi.
Açıklamada,” Meme Kanseri, dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Yaşam boyu her 8 kadından 1’inin yakalanma riski vardır” denilerek, farkındalık oluşturmak amacıyla stant açtıklarını, bilgilendirme yaparak meme kanseri broşürleri dağıttıklarını kaydetti.
MALATYA
10 Ekim 2019 Perşembe
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