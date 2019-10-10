Ankara saldırısında ölenler anıldı

Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde barış mitingine düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler Malatya'da düzenlenen etkinlikle anıldı

Yeşilyurt ilçesi Özalper mahallesinde bulunan Özalper sağlık ocağı önünde toplanan gurup, kortej oluşturarak hayatını kaybedenlerin anısına Barış parkına kadar yürüdü. Parkın içinde ise ölenler için yaptırılan anıta karanfil bırakıldı. Törende konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 4 yıldır yaşanılanları unutamadıklarını belirterek, "Buradaki amaç 10 Ekim'de ölen canlarımızı değerlerimizi bir kez daha anmak. Bugün 4. yılındayız aileleri yüreğindeki acısı halen ilk günkü gibi devam ediyor. Bizim yüreğimiz yüreğimdeki acısı da dünkü gibi taze. Bizim Malatya il örgütü gençlik kollarında görev alan 7 gencimizi ve toplamda da 10 üyemizi kaybettik. 4 yıldır onların acısı içimizde hiç dinmedi ve dinmeyecek, onları unutmadık ve unutturmayacağız ailelerin acısını yürekten hissediyoruz yürekten de paylaşıyoruz . Hukuki sürecide yakında takip ediyoruz” diye konuştu.

MALATYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:02

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