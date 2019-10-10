Yeni Malatyaspor’da sakatlar iyileşiyor

Yeni Malatyaspor’da Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanacak Konyaspor müsabakasının hazırlıkları sürüyor.

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenmana sakatlığı düzelmeye başlayan Arturo Mina da katıldı. Diğer sakat oyuncular Gökhan Töre ve Fofana ise salonda çalıştı. Taktik ağırlıklı yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.



Yarın İstanbul'a gidecek

Yeni Malatyaspor cumartesi günü Başakşehir ile yapacağı hazırlık karşılaşması için yarın İstanbul’a gidecek. Hazırlık maçında Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın forma şansı bulmayan isimlere de görev vermesi bekleniyor.

Sarıkırmızılılar, hazırlık müsabakasının ardından Malatya’ya dönerek ligin 8. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

MALATYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:02

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