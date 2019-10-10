Malatya'da evinde fenalaşan kadın kurtarılmadı

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Malatya'da 68 yaşındaki kadın, evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakınca Mahallesi'ndeki evinde Zahide K.'nın fenalaştığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından Zahide K.'yı Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen Zahide K. kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri Zahide K.'nın evinde inceleme yaparken yaşlı kadının cenazesi Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Zahide K.'nın cenazesinin savcılık incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

MALATYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:02

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