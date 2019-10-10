Malatya'da silahlı kavga: 4 yaralı

MALATYA'da, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup sokakta karşılaştı. Gruptakiler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada M.V.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği İ.E., K.S. , E.B. ve H.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan M.V., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



MALATYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:02

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