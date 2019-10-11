Malatya'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

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MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf astsubayların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 13 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf astsubayların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



MALATYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:03

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