Özel güvenlik ile okul koordinasyon görevlilerine eğitim verildi

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Malatya’da, özel güvenlik görevlisi ile okul koordinasyon görevlilerine eğitim verildiği belirtildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak verilen bilgide, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitimöğretim görmeleri, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları, okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin okullara yönelik olası terör ve şiddet olaylarına hazırlıklı olunması amacıyla okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine daha dikkatli ve duyarlı görev yapmalarının sağlanması amacıyla iki günlük eğitim düzenlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen iki günlük eğitimde, Etkili İletişim, Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları, Genel Kollukla İlişkiler, Çocukların Suçtan Korunması, Uyuşturucu Madde Bilgileri, Terörle Mücadele, Asayiş Hizmetleri, Toplum Destekli Polislik konularında bilgiler aktarıldı.

Sözü edilen eğitime, 335 özel güvenlik görevlisi ve 155 güvenli eğitim okul koordinasyon görevlilerinin katıldığı kaydedildi.

MALATYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:03

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