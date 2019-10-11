İŞKUR Malatya’da eski binasına tekrar taşınıyor

Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Malatya İl Müdürlüğü’nün, eski hizmet binasında 14 Ekim 2019 pazartesi gününden itibaren hizmet vereceği bildirildi.

İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kurumumuz 14 Ekim 2019 pazartesi gününden itibaren yeni adreste hizmet verecektir. Yeni adresimiz Özalpler Mah. Turgut Özal Bulvarı (eski hizmet binası) numara 47 Yeşilyurt/Malatya” denildi.

İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü binasında deprem güçlendirmesi yapılması nedeniyle, 2015 yılı Eylül ayından beri, Turgut Temelli Caddesindeki binada hizmet vermekteydi.

MALATYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:03

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.