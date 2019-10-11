3. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri Hekimhan ilçe standı ilgi görüyor

İstanbul’da düzenlenen 3. Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerinde Hekimhan ilçe standının ilgi gördüğü bildirildi.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri, İnönü ve Malatya Turgut Özal Ünivrsiteleri ile çeşitli kuruluşların ayrı bir çadırda stant açtığı, yine ayrı bir çadırda da Malatya ürünlerinin satıldığı tanıtım günlerinde sabah 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında misafirler ağırlanıyor.

3. Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerinde Hekimhan ilçe standının ilgi gördüğünü söyleyen Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ yaptığı açıklamada; “Hekimhan Demir Madeni ile birlikte yükselen önemli sanayi vasıflarına, madde ile manayı en iyi şekilde mezcetme kapasitesine sahip önemli bir merkez konumundadır. Modernle klasiğin, eski ile yeninin, sanayi ile tarımın, tarihle kültürün, sanatla turizmin harmanlandığı, İpek yolu üzerine kurulmuş efsane bir ilçedir. Hekimhan, inanç ve kültürlerin toprağında doğduğu, medeniyetin kavşağında buluştuğu, mimarinin ve yanık içli nağmelerin gür seslerde türküye dönüştüğü noktadır.” ifadelerini kullandı. Hekimhan’ın, Malatya’nın en önemli sanayi bölgesi olmayı hak ettiğine dikkat çeken Karadağ, Hekimhan’ımız Demir madeninden Cevizi, Alıç Sirkesi, mutfaktan müziğe, el sanatlarından arkeolojiye ve kış turizmine kadar çok farklı alanlarda gezilmesi gereken şirin bir ilçedir.” şeklinde konuştu.

Malatya Tanıtım Günlerinde Hekimhan ilçe standına gelenlere ilçenin tarihi ve kültürünü tanıttıklarını aktaran Karadağ, “Hekimhan Türkiye’deki ilk on handan biri olan 801 yaşında ki Taşhanı, Hitit Kitabesi, Kiliseleri, Köprülü Mehmet paşa Camisi ve Hamamı, Geyik Çifliği, Dipsiz gölü, Girmana Kanyonuyla türkülere, şiirlere ilham kaynağı olmuş doğayla barışık müstesna bir ilçedir. Hekimhan’ın sahip olduğu bu tarihsel ve kültürel birikimi Vaylo Dede, Sadık Baba ve Esiri Baba gibi değerler, bir inanç merkezi haline getirmektedir. Bu konumuyla da Türkiye’de en önemli inanç turizmine hedef olmayı fazlasıyla hak etmektedir. Hekimhan Belediyesi olarak tek hedefimiz var, o da Hekimhan’ı tüm alanlarda hak ettiği seviyeye taşımaktır. Hekimhan ve Hekimhanlılar tüm bu çalışmaların en iyisine layıktır” dedi.

İstanbul’daki Malatya Tanıtım Günleri 13 Ekim 2019 Pazar gününe kadar devam edecek.

MALATYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:03

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