Malatya İnönü Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Bayındır, “Halen dünya genelinde 38 milyon kişi HIV ile yaşamakta iken, ülkemizde bu sayı 18 bin civarındadır” dedi.

“Temel ve Sıra Dışı Olgu ve Konular ile HIV/AIDS Kampı” Malatya’da bir otelde başladı. Önümüzdeki Pazar günü sana erecek olan “Temel ve Sıra Dışı Olgu ve Konular ile HIV/AIDS Kampı hakkında Düzenleme Kurulu Adına açıklama yapan önü Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Bayındır, “Kazanılmış bağışıklık sistemi yetmezliği sendromu (AIDS), insan bağışıklık yetmezlik virüsü (HIV)’ne bağlı enfeksiyon hastalığının ileri evresidir. Başlangıçta homoseksüel erkeklerin hastalığıymış gibi algılansa da, dünya genelinde salgına neden olan bu hastalık her yaş ve cinsten insanda görülmeye başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Global salgına neden olduğu günden itibaren şimdiye kadar yaklaşık 75 milyon insana hastalığın bulaştığını bildiren Bayındır, “ 32 milyon kişinin de ölümüne neden olmuştur. Halen dünya genelinde 38 milyon kişi HIV ile yaşamakta iken, ülkemizde bu sayı 18 bin civarındadır. Ne yazık ki, ülkemizde HIV/AIDS tanısı alan hastaların sayısında son yıllarda saptanan artış dikkat çekmektedir. Endişe verici bu durumun yanında hastaların tanı ve tedavisinde oldukça olumlu gelişmeler yaşanmakta, hastaların erken tanısı konusunda çalışmalar sonuç vermektedir. Tedaviye erişim ve özellikle yeni ilaçlarla ilaç kullanım kolaylığı, yüksek etkinlik ve düşük yan etki elde edilmektedir” şeklinde konuştu.

Bayındır, "Konu ile ilgili hekimler ve sağlık çalışanları ile güncel bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla, Güneydoğu Nöroloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği" (GÜNİDER), Çukurova Enfeksiyon Dernekleri ile İnönü Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalının katkılarıyla şehrimizde, hekimlere yönelik 1113 Ekim 2019 tarihleri arasında Anemon Otel’de “Temel ve Sıra Dışı Olgu ve Konular ile HIV/AIDS Kampı” düzenlendi. Bu etkinlikte alanında etkin ve deneyimli bilim adamları bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşacaklardır. Kampta iki konferans, 10 oturum ve bu oturumlardan önce sunulacak 12 olgu, üç sempozyum ve bildiri sunumları yapılacaktır” diye konuştu.

MALATYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:03

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