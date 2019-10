Malatya’da STK'lardan harekata destek açıklaması

Malatya Sivil Toplum Platformu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı açıklamada bulunarak, askerler için dua etti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Malatyada’ki STK’larda destek verdi. Malatya Sivil Toplum Platformu, Cuma namazı sonrası Yeni Cami önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması sonrası harekattaki askerler için dua edildi.

Malatya Sivil Toplum Platformu adına açıklama yapan Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, “Mehmetçiğimiz, “Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber" diyerek Rabbimizden beklediği hayırlı zaferler için sefere çıktı ve Fırat’ın doğusundaki bütün şeytani hesapları sıfırladı. Bütün harita planları çer çöp oldu. O derin feraset, o akıl, jeopolitik bilinç, medeniyet ve kimlik bir kez daha harekete geçerek dünya siyasi tarihine müdahale etti.Türkiye’ye efelenenler, tehditler savuranlar, şantaj yapanlar, ABD bayrağı, İsrail bayrağı sallayarak milletimize ayar vermeye çalışanlar bir anda yok oluverdi” dedi.

Sağdıç, Dış güçlerin Türkiye üzerindeki planlarının hiçbir zaman tutmadığını bundan sonrada bu hesapların tutmayacağını ifade ederek, şunları kaydetti: “Irak’ı parçalayan, Suriye’yi parçalayan, Türkiye’yi de parçalayacağını düşünerek ucuz hesap yapanlar, Türkiye’yi Suriyeleştiremeyeceksiniz. Bin yıldır bütün yükselişlerin Anadolu’dan başladığını, bütün hesapların bu topraklarda bozulduğunu unutanlar, Türkiye’nin yeni yükselişini kavrayamayanlar, bu ülkenin sabrını yanlış yorumladığınızın farkına çok yakında varacaksınız. Akdeniz’den, Ege’den, Suriye’nin kuzeyinden çevrelemek isteyenlerin hesapları da, ABD’nin 'terör koridoru' projesi de, İsrail’in 'ikinci İsrail' planı da, Türkiye’yi güneyden kuşatma girişimleri de tutmamıştır. Bu harekat ile İran sınırından Akdeniz’e kadar, terör kuşağı'nı güvenlik kuşağına, barış kuşağı'na, 'Türkiye kuşağı'na çeviren adım atılmıştır Allah'ın izniyle. Türkiye; Suriye’nin bütünlüğü için, coğrafyanın bütünlüğü için, Türkiye’nin geleceği için yapılması gerekeni yapıyor. En büyük ve en yakın tehdide açık meydan okuyor. ABD ve müttefiklerinin, bir terör örgütüyle Türkiye’yi köşeye sıkıştıramayacağını bir kez daha dünyaya ilan etmiş oluyor. Onlar her türlü oyunu kurarken, gözümüzün önünde hazırlıklar yaparken, Türkiye’nin ağırbaşlılığını çok yanlış yorumladılar. Koca ülkeyi PKK/YPG’nin elinde oyuncağa dönüştürmeye çalıştılar.Bu coğrafyada bin yıldır tarih inşa ettiğimizi, coğrafya biçimlendirdiğimizi, yükselişlerimizin de çöküşlerimizin de bütün coğrafyayı sarstığını unuttular.Bu milletin, en zor kararları hiç kimsenin yardım ve desteğine güvenmeden aldığını, hiçbir zaman yalvararak tarih yazmadığını, hiçbir zaman başkasının merhametiyle ayakta kalmadığını, bin yıldır bu topraklarda her gün bedel ödediğini unuttular. Unuttuklarını hatırlatıyoruz. Bu ülkenin tehdit edilemeyeceğini bir kez de Malatya'dan haykırıyoruz. Yüzyıllara dayanan o siyasi aklın hafife alınamayacağını bir kez daha söylüyoruz.”

Malatya Sivil Toplum Platformu olarak Mehmetçiğe dualarıyla destek olduklarını dile getiren Sağdıç, “Cumhurbaşkanımızın, ‘Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG VE DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Herakatı’nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmektedir. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız’ mesajının hayırlı bir şekilde sonuçlanması için aziz milletimizin ve kahraman Türk ordusunun her daim yanında olduğumuzu Malatya Sivil Toplum Platformu olarak ilan ediyoruz” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis birinci Başkan Vekili Selim Pilten ise “Ülkemizin birliğine, beraberliğine göz dikmiş olan hain PKK, YPG, PYD gibi terör örgütlerini sınırlarımızdan temizlemek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle başlayan Barış Pınarı Herakatı’na katılan tüm ordu mensuplarımızın Alllah yar ve yardımcısı olsun. Ülkemiz üzerinde karanlık emelleri olan tüm kan emicilere buradan sesleniyoruz; bu devlet var oldukça bu millet size asla fırsat vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerler için dua edildi. Ayrıca, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

