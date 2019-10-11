Amatör Spor Haftası etkinlikleri sürüyor

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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘’Amatör Spor Haftası’’ Malatya’da tüm hızıyla devam ediyor.

Amatör Spor Haftası, sportif faaliyetler ile farkındalık oluşturarak insanların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, spora yeni başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabakalar düzenlenmesi, başarılı sporcularımızın halkımıza tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması amacıyla düzenleniyor. Bu kapsamda Malatya’da atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, tenis ve futbol müsabakaları yapıldı. Cumartesi günü yapılacak masa tenisi, satranç, okçuluk, özel sporcular atletizm ve özel sporcular bowling müsabakalarından sonra 13 Ekim Pazar Günü Saat 11:00 ’da Merkez Spor Salonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası boyunca yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verilecek. Programda ASKF tarafından yılın ‘en’lerine plaket verilip kapanış töreni düzenlenecek.

MALATYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:03

YATSI 19:19

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