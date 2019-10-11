Akçadağ'dan Mehmetçiğe tam destek

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde muhtarlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' tam destek verdi.

Mehmetçiğe destek olmak için Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş beraberinde bazı Mahalle Muhtarları ile birlikte Akçadağ ilçe Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'ne moral ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette kısa bir konuşma yapan Gönültaş, "Devletimizin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak ve ülkemizi tehdit eden terör unsurlarını kaynağında yok etmek için yapacağı operasyonu sonuna kadar destekliyoruz.Kahraman ordumuza Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere karada, denizde, havada muvaffakiyetler diliyoruz. Onlar bizim yüreğimizden çıkmış en değerli varlıklarımızdır.Hareket kapsamında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, gazilerimize acil şifalar dileriz.Ne Mutlu Türküm diyene" diye konuştu.

MALATYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:03

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.