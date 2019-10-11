3. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder: Tarihi ve kültürel zenginliklerimizi tanıtıyoruz"

Malatya Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen 3. Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerinde, Battalgazi Belediyesi tarafından da stant açıldığı ve ilgi gördüğü bildirildi.

Tanıtım günlerinde, Malatya merkez ilçe Battalgazi Belediyesi tarafından “Battalgazi Medeniyetin Kalbi” temasıyla açılan stantta en dikkat çeken yönü ise tanıtım günlerinde ilk kez kullanılan VR (Sanal gözlük) oldu. Bu sanal gözlük ile Malatya’nın ve Battalgazi’nin tarihi yerlerini ‘Sunam’ adlı parça eşliğinde tanıtan Battalgazi Belediyesi, vatandaşları tarihi bir yolculuğa da çıkarıyor.

İstanbul’daki Tanıtım günlerinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye operasyonuna destek vermek için alandaki vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.

“Tarih ve kültürel zenginliklerimizi tanıtıyoruz”

3. Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerini değerlendiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya’mızın zenginliklerini, güzelliklerini Malatya dışına taşımak için Malatya’daki diğer ilçeler gibi bizde Battalgazi Belediyesi olarak Battalgazi’deki tarihimizi, kültürümüzü ve oradaki zenginliklerimizi buraya taşıyalım istedik. Battalgazi için biz ‘Medeniyetin Kalbi’ diyoruz. 5 bin yıl önce bir medeniyet şekillenmesi olmuş. Devlet geleneği oluşturulmaya çalışılmış. O gün oluşturulan medeniyet temelleri günümüze kadar aktarılmış. Bir yandan Arslantepe Höyüğümüz diğer taraftan Selçuklu eseri olan 800 yıllık bir geçmişe sahip olan Ulu Camimiz. 400 yıllık geçmişi olan, birçok insana ev sahipliği yapmış olan, birçok kültürün etkileşimine katkı sağlayan Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ımızı, Malatya’da yaşayan aile kültürünü, aile yaşamını Poyraz Konağımız ile tanıtmak için buradayız. Geçmişteki hamam kültürünü anlatmak Tahtalı Hamam Müzesinde resimlerle, figürlerle ve ilgili görsellerle tarihi eserlerimizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Battalgazi sınırları içerisinde Askerlik müzemiz var. O müzemizin içine girdiğinizde birçok güzellikleri, bir yaşanmışlıkları, birçok zenginlikleri görebiliyorsunuz. Büyükşehir Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu eserlerin ayağa kaldırılmasında çok etkisi ve katkıları oldu. Yine diğer tarafta Battalgazi’mize Allah vergisi olan alternatif tıp olarak tabir ettiğimiz şifalı içme sularımızın bulunduğu İspenderemiz var. Böbrek hastalıkları başta olmak üzere, sindirim mide bağırsak hastalıkları üzerinde etkileri, sebebi bilinmeyen eklem, kas, lif ve kemik ağrılarına önemli katkılar sunduğunu söyleyebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki Malatya Tanıtım Günleri 13 Ekim 2019 Pazar gününe kadar devam edecek.

MALATYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:03

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