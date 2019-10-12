Çardak sisteminin bağ üreticilerine büyük faydalar sağlayacağı konusunda toplantı düzenlenip, uygulanan sistem, üreticilere bahçede gösterildi.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanlığı tarafından organize edilip, Yeşilyurt Ziraat Odası salonunda düzenlenen toplantıda üreticilere, Bağlarda Çardak Sistemi anlatıldı.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Berktaş, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, personeller, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, modern bağ tesis sistemlerinin artık dünyanın da kullandığı bir sistem olduğunu belirterek, modern yöntemlerle yapılan bağcılığın büyük avantajları bulunduğunu ifade etti.

Düzenlenen toplantıda, konu uzmanları Ziraat Mühendisi Badin Kılıç, ve Ziraat Mühendisi Türkan Coşar, teknik bilgiler aktardı. Uzmanlar, çardak sisteminin bağ üreticilerine büyük faydalar sağlayacağı, yüksek oranda ürün artışı ve üzüm kalitesini yükselteceği, gövdenin yükseltilmesi sonucunda hastalık kontrolünü kolaylaştırıp toprak işleme, gübreleme, ilaçlama, sulama, hasat gibi iş ve işlemleri yerde yapılan bağcılığa göre daha fazla kolaylaştıracakları konularını multi vizyon eşliğinde katılımcılara anlattılar.

Soru cevap şeklinde gerekli teknik bilgiler anlatıldıktan sonra, Akçadağ İlçesi Karapınar Mahallesinde bulunan Çardak Sistemli bağ alanına düzenlenen teknik gezide üreticilere sistem görsel olarak tanıtıldı ve teknik bilgiler verildi.

MALATYA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:04

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