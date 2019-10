Türkiye Afet Müdahale Planında sağlıkçılara tam not

Türkiye Afet Müdahale Planında, Malatya’daki sağlıkçılara tam not verildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlıkları yapılan Türkiye Afet Müdahale Planı(TAMP) 2019 Ulusal Deprem Tatbikatı 26 il ile eş zamanlı olarak Malatya’da da gerçekleştirilmişti. “Kahramanmaraş2019 Ulusal Düzey TAMP Tatbikatı”nın planlandığı, söz konusu tatbikat Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı olarak icra edilmişti.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya illeri tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile yapılan toplantılarda karar verilen senaryolar doğrultusunda destek illerinden UMKE Timi, UMKE aracı, Ambulans, Seyyar Hastane, hastane donanımı, personel barınma ünitesi ve teknik malzemelerin destek iller ile koordineli olarak belirlenerek, tatbikatta hazır bulunuldu” denildi.

Açıklamanın son bölümünde ise, “İl Sağlık Müdürlüğümüz, tam donanımlı 3 adet Acil Yardım Ambulansı, Ambulansların her biriminde 3 personel olmak üzere toplam 9 personel, 3 UMKE Timi ve 3 Adet UMKE aracı, Araçların her birinde 4 Personel olmak üzere toplam 12 personel, Sahra Hastanesinde 5 personel, Haberleşmede 2 personel ve Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) 2 Personel olmak üzere tatbikata katılım sağladı” ifadeleri kullanıldı.

MALATYA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 18:02

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.