“Dünya Atabarı Oynuyor”projesinde Malatyalı öğrenciler göz doldurdu

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

“Dünya Atabarı Oynuyor” projesinde yer alan Malatyalı öğrencilerin göz doldurdukları bildirildi.

Malatya Final Okulları Kurucu Müdürü Hasan Doğan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformunun iş birliği ile hazırlanan “Dünya Atabarı Oynuyor” projesinin belgesel çekiminde Malatya Final Okulları olarak yer aldık. Emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasan Doğan, okul olarak sosyal ve kültürel ile sportif faaliyetlere önem verdiklerini de vurgulayıp, bu konuda da öğrencilerin başarılı olduğunu kaydetti.

MALATYA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 18:02

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.