Barış Pınarı Harekatı için dualar edildi

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Malatya Yeni cami'de sabah namazından sonra Fetih Suresi okunarak, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dualar edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Şubesi ve Birlik Vakfının organizesiyle kent merkezindeki Yeni Cami'de Fetih suresi okunarak, Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'li terör örgütüne karşı yapılan Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan askerler için dualar ediliyor. Duayı yapan İl Müftüsü Veysel Işıldar, “Teröristlere karşı ordumuzun muvaffakiyet elde etmesi için dua ediyoruz. Onlara herhangi bir zarar gelmemesi için her zaman dualarımız eksik etmemeliyiz" dedi.

MALATYA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 18:00

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.