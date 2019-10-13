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Yetkililer, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Arapgir’de asfalt sevinci

İHA

Altyapısı baştan aşağı yenilenen Malatya'nın Arapgir ilçesinin caddelerini sıcak asfalt ile kaplanmaya devam edildiği bildirildi.

Yetkililer, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Arapgir’de asfalt sevinci

Altyapısı baştan aşağı yenilenen Malatya’nın Arapgir ilçesinin caddelerini sıcak asfalt ile kaplanmaya devam edildiği bildirildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ tarafından 220 kilometre uzunluğunda içme suyu ve kanalizasyon şebeke hatlarının yapıldığı Arapgir’de üst yapı çalışmaları kapsamında ilçenin caddeleri asfaltlanıyor. 4.7 kilometrelik asfalt çalışmasının tamamlandığı ilçede çalışmalar aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Arapgir de, Asfalt Plenti ile ilçe merkezinde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Geziye Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Cemal Nogay, AK Parti Arapgir İlçe Başkanı Mehmet Tümer, bazı daire başkanları, şube müdürleri ve muhtarlarda eşlik etti.
Arapgir’in altyapı çalışmalarının bittiğine dikkat çeken AK Parti Arapgir İlçe Başkanı Mehmet Tümer, “Uzun zamandır bu çalışmaların bitmesini bekliyorduk. Toz ve çamurdan kurtuluyoruz. Arapgir’e yakışır bir hizmet oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. MASKİ Genel Müdürlüğünün Arapgir’de 220 kilometre uzunluğunda altyapı yatırımı yaptığını belirten Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “Geçen yıl başlayan çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Bu çalışmalar Arapgir’in 100 yıllık geleceğini kuşattı. Kültür ve tarih merkezi olan Arapkir’imizin daha güzel bir yer olması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu hizmet ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyor, Bu çalışmalarda emeği olan herkese de minnettar olduğumu söylemek istiyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada Malatya’nın 13 ilçesinde harıl harıl çalıştıklarını söyledi.
Arapgir ilçesinin altyapı yatırımları sonrası bozulan yollarının bir bir asfaltlanacağını belirten Başkan Gürkan, “İlçemizin bütün altyapısını yeniledik. Yüzlerce kilometre içme suyu ve kanalizasyon hatları yaptık. Abone bağlantıları yaptık. Hemen devamında da üstyapı malzemesi ürettik. Şimdi kurduğumuz mobil plentle bir yandan asfalt üretiyor. Bir yandan da asfalt serimi yapıyoruz. Amacımız 2 yıl içerisinde altyapı ve yol sorunu olmayan bir Malatya meydana getirebilmek. Bunun içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yatırımlarımız Güzel Arapkir’imize ve Malatya’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

MALATYA

13 Ekim 2019 Pazar

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