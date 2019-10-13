Askıda Tatlı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Askıda Tatlı

İHA

Türkiye'de ilk olduğu ileri sürülen Malatya'da bir esnafın başlattığı Askıda Tatlı projesi yoğun ilgi görüyor.

Askıda Tatlı

Türkiye’de ilk olduğu ileri sürülen Malatya’da bir esnafın başlattığı Askıda Tatlı projesi yoğun ilgi görüyor.
Nedim Ulubaba, Battalgazi Eski Malatya’da, Eski Malatya Aşkı ismiyle sosyal medya üzerinden Askıda Tatlı projesi başlattı. Bu proje konusunda baklava ustası esnaf Ramazan Yat ile görüşerek, Yat’ın iş yerinde bu projeyi uygulatan Nedim Ulubaba, “Askıda ekmeği Eski Malatya’mızda başlattık. Ondan sonra üniversitemizde ve Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi kantininde askıda çay, kahve ve simit projesi yaptık. Şimdide Türkiye’de bir ilk olduğunu sandığımız Askıda Tatlı projesini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Askıda Tatlı projesini uygulamaktaki amaçlarını dile getiren Ulubaba, "Tatlıcı Ramazan ustamızla konuştuk. Burası genellikle okul güzergahı. Genellikle çocuklar geliyor. İş yerimiz önünden geçip de tatlıları gören ve maddi imkansızlıktan alamayan öğrencilerin nefsi kalıyor. Durumu iyi olmayan vatandaşlar, öğrenciler istediği gibi burada ücretsiz olarak tatlısını alıp eve götürebilir. Biz nasıl evimize götürüyorsak, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızda götürsün isteriz. Bunun için Battalgazi torunu olarak Osmanlı geleneğimizi tekrar yaşatıyoruz. Türkiye de ilk defa bu işi başlatmış oluyoruz. Okul güzergahında iki üç tane çocuğun burada tatlıya bakıp gittiklerini görmüşler. Durumu iyi olmayan vatandaşlar neden tatlı almasın. Yani illa karın doyurmak için sadece ekmek mi alınması lazım. İnsanoğlu nefistir bizler nasıl çocuklarımıza yediriyorsak, onlar da ücretsiz olarak alıp evine götürsünler. Böylelikle bir kardeşlik doğuyor" dedi.
Projeyi iş yerinde uygulayan meşhur baklava ustası esnaf Ramazan Yat ise, "Bu projeyi askıda ekmekte uygulandığı için insanlar çok ilgi gösterdi. Nedim Ulubaba, daha sonra bunu üniversiteye taşıdı ve daha sonra bunu yufka ekmeğe taşıdı. Ondan sonra bu tatlı işini bizle istişare etti ve biz de bunu kabul ettik. Kendisinden Allah razı olsun bu projeyi sunduğu için. Yani nefistir bu. İhtiyacı olan herkesin bundan yararlanması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Ramazan Yat, “Battalgazi ilçemizde Askıda Tatlı projesini başlattık. İlgi görmeye da başladı" diyerek, güzel bir uygulama olduğunu kaydetti. Yat, “Projeyi Türkiye'de ilk kez Malatya Battalgazi ilçemizde hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

MALATYA

13 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:05
  • GÜNEŞ 06:26
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Tanıtım Günlerinde yüz binler Yenikapı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Malatya Tanıtım Günlerinde yüz binler Yenikapı’yı ...
Barış Pınarı Harekatı’na minibüsçülerden destek Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce: "Kuru ekmek soğan yeriz ama asla sizin tehditlerinize boyun eğmeyiz"
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı’na minibüsçülerden ...
Yetkililer, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Arapgir’de asfalt sevinci
YEREL HABERLER Yetkililer, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. ...
Barış Pınarı Harekatı için dualar edildi
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı için dualar edildi
İstanbul'daki Tanıtım Günlerine Arapgir damgası
YEREL HABERLER İstanbul'daki Tanıtım Günlerine Arapgir damgası
Ali Ravcı, Başakşehir ile oynanan hazırlık maçını değerlendirdi Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı: "Takımımızın son durumunu gayet iyi gördük"
YEREL HABERLER Ali Ravcı, Başakşehir ile oynanan hazırlık maçını ...
Ampute Milli Takımı kalecisi Selim Karadağ’ın mutlu günü
YEREL HABERLER Ampute Milli Takımı kalecisi Selim Karadağ’ın mutlu ...
Stat ilgisizlikten meraya döndü
YEREL HABERLER Stat ilgisizlikten meraya döndü
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, esnafları ziyaretti Milletvekili Hakan Kahtalı: “ Türkiye terörün kökünü kazıyacaktır”
YEREL HABERLER AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, ...
Akçadağ'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Akçadağ'da trafik kazası: 1 yaralı
İş yerini basıp, çalışanları dövdüler
YEREL HABERLER İş yerini basıp, çalışanları dövdüler
“Dünya Atabarı Oynuyor”projesinde Malatyalı öğrenciler göz doldurdu
YEREL HABERLER “Dünya Atabarı Oynuyor”projesinde Malatyalı ...
Türkiye Afet Müdahale Planında sağlıkçılara tam not
YEREL HABERLER Türkiye Afet Müdahale Planında sağlıkçılara tam not
CHP Malatya’da bölge toplantısı gerçekleştirdi CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı “Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız”
YEREL HABERLER CHP Malatya’da bölge toplantısı gerçekleştirdi CHP ...
CHP'li Salıcı: Türkiye'nin de demokratik rejimle diyalog kurmasını istiyoruz
YEREL HABERLER CHP'li Salıcı: Türkiye'nin de demokratik rejimle ...
Bağlarda çardak sistemi anlatıldı
YEREL HABERLER Bağlarda çardak sistemi anlatıldı
Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresinin açılışı gerçekleştirildi İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay: "Malatya, ilk muhasebe kayıtlarının tutulduğu yer olarak da tarihe geçmiştir"
YEREL HABERLER Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi ...
Eczacılardan Barış Pınarı Harekatı’na bir destek
YEREL HABERLER Eczacılardan Barış Pınarı Harekatı’na bir destek
İşyerini basıp öldüresiye dövdüler Elindeki silahla önce tehdit etti, sonra işyeri sahibinin kafasına defalarca vurdu
YEREL HABERLER İşyerini basıp öldüresiye dövdüler Elindeki silahla ...
3. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder: Tarihi ve kültürel zenginliklerimizi tanıtıyoruz"
YEREL HABERLER 3. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri Battalgazi ...
9. Uluslar arası Malatya Film Festivali’nin tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 9. Uluslar arası Malatya Film Festivali’nin tanıtım ...
MHP’den Barış Pınarı Harekatına Türk Bayraklı destek
YEREL HABERLER MHP’den Barış Pınarı Harekatına Türk Bayraklı destek
Akçadağ'dan Mehmetçiğe tam destek
YEREL HABERLER Akçadağ'dan Mehmetçiğe tam destek
Barış Pınarı Harekatına bir destek de, Milli Beka Hareketinden
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatına bir destek de, Milli Beka ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X