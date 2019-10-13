Barış Pınarı Harekatı Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölge ve Malatya il Başkanı Mehmet Zafer: “Savaş istemiyoruz dedik, savaşmak istemiyoruz demedik”

Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölge ve Malatya il Başkanı Mehmet Zafer, “Savaş istemiyoruz dedik, savaşmak istemiyoruz demedik” ifadelerini kullandı.

Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölge ve Malatya il Başkanı Mehmet Zafer, yaptığı açıklamayla Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye'nin haklı bir mücadelesi olduğunu ve bu mücadeleyi kınayan ülkelerin söylemlerinin ve yaptırımlarının ülkemizi bağlamadığını söyledi. Başkan Zafer açıklamasında "Biz asırlardır sadece kendi ülkemizde değil, bulunduğumuz coğrafyada ve dahi bütün dünyada barış ve huzur olsun istedik. Savaştıysak mazlumların zalimler tarafından ezilmemesi içindir. Viyana kapılarına kadar giden ve gittiği her yere insanca yaşamayı öğreten bir medeniyetin temsilcileriyiz” ifadelerini kullandı.

“Kangren olan bu sorunun artık çözümü kalmadı. Sınırımız tehdit altında iken sessiz kalmak tarihi hataydı ve devletimiz engin tecrübesiyle bu hataya düşmedi” diyen Zafer, Biz sınırlarımızda savaş istemiyoruz dedik, savaşmak istemiyoruz demedik. Barış Pınarı Harekatı yerinde bir harekattır ve sınırlarımızı güvence altına alana kadar da terörle mücadelemiz devam edecektir " şeklinde konuştu.

MALATYA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:05

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