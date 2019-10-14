Malatya’da konut sektörü hareketlendi

Devlet bankalarının, konut kredilerinde faiz indirimi yapmasının ardından Malatya konut sektöründe hareketlilik yaşanıyor.

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, geçen yılın ağustos ayına göre bu yılın ağustos ayında konut satışlarında yüzde 10’luk bir artış olduğunu belirterek, ev almak isteyenlerin bu fırsatı kullanması gerektiğini ifade etti.

Ögül, “Gayrimenkul sektörü çok uzun bir zaman durgun şekilde devam ediyordu ancak faizlerin düşmesi ile son 3 ayda büyük bir hareketlilik başladı bu da şehrimiz için sevindirici bir durum. Eğer böyle giderse önümüzdeki yıl konut satışlarında büyük bir artış olacak ve eğer tedbir alınmazsa önümüzdeki sene daire fiyatları artar ve de konut sıkıntısı yaşanır.

Faizlerin düşmesinin ardından konut satışlarında yaklaşık yüzde 21 artış var. Malatya belediyesi konut sektörü için yeni imar alanları açmalı. TÜİK verilerine göre 2018 ile 2019 yılını kıyasladığımızda ağustos 2019 ‘da bin 91 konut satılmış 2018’de 938 konut satılmış. Yani yüzde 10 bir artış var. Bu faizlerin düşmesinden kaynaklanıyor. Malatya’da satılan konutlara baktığınızda çift maaşlı mamur kesimin aldığını görüyoruz. Bunların geneli de kredi kullanarak almaktadır. İpotekli satış geçen yıl ağustos ayıyla bu yıl ağustos ayı arasında yüzde 80’lik bir artış var” diye konuştu.

MALATYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:06

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