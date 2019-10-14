Malatya\u2019n\u0131n Hekimhan il\u00e7esinde, Amat\u00f6r Spor Haftas\u0131 etkinlikleri kapsam\u0131nda, Bocce turnuvas\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Turnuvaya \u0130l\u00e7e Kaymakam\u0131 Ahmet \u00d6zdemir, Belediye Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Y\u00fcksel \u00d6zt\u00fcrk, Gen\u00e7lik ve Spor \u0130l\u00e7e M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mahmut Karaca, \u0130l\u00e7e Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Cafer Dilek, okul idarecileri, \u00f6\u011fretmenler ve \u00f6\u011frenciler kat\u0131ld\u0131. Turnuvada 13 \u00fc k\u0131z olmak \u00fczere toplam 48 sporcu kat\u0131ld\u0131. S\u00f6z\u00fc edilen turnuvada derece elde eden \u00f6\u011frencilere \u00e7e\u015fitli hediyeler verildi\u011fi kaydedildi.