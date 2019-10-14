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Yeni Malatyaspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları yarın başlayacak

İHA

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıkları yarın başlayacak.

Yeni Malatyaspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları yarın başlayacak

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıkları yarın başlayacak.
Lige verilen milli arada Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir ile oynadığı hazırlık müsabakasını 10 kaybeden Yeni Malatyaspor, ligin 8. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları için yarın Malatya’da top başı yapacak. Başakşehir maçının ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından 2 gün izin verilen sarıkırmızılı oyuncuların yarın öğleden sonra Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplanarak akşam saatlerinde bir antrenman gerçekleştireceği belirtildi.
Malatya temsilcisinde sakatlıkları düzelen Mina ve Gökhan Töre’nin de yarın takımla birlikte çalışmalara katılacağı bildirildi.
Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda pazartesi akşamı saat 20.00’de Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MALATYA

14 Ekim 2019 Pazartesi

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