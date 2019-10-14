Amatör Spor Haftası ödül töreni ile sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 713 Ekim tarihleri arasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Amatör Spor Haftası sona erdi.

Merkez Spor Salonunda gerçekleşen ödül törenine MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel, antrenörler, il temsilcileri, sporcular ve sporcu velileri katıldı. Seremoni öncesi Malatya Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca 'Barış Pınarı Harekatında Kahraman Ordumuzun Yanındayız' yazılı pankart açılarak Mehmetçiğe destek verildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bir konuşma yapan Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen "7 Ekim’de başlatmış olduğumuz Amatör Spor Haftası'nda bir hafta boyunca 12 branşta müsabakalar yapıldı. Müsabakalar sonunda dereceye girenlerin ödüllerini vereceğiz. Ayrıca sporun enleri kapsamında da birçok plaket ve ödüller vereceğiz. Bu müsabakaların amacı Türk sporuna katkıda bulunmak, özellikle olimpik branşlarda sporun altyapısını güçlendirmek amacını taşımakta. Ne kadar çok müsabaka, o kadar çok tecrübe, o kadar çok başarı demektir. Bu bakımdan amatör spor haftası kapsamında da birçok tecrübe kazanmış olduk. Bu müsabakalara katılan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve bizlerden desteğini esirgemeyen Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı'nı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen’in konuşmasından sonra atletizm, badminton, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, satranç, tenis, futbol, okçuluk, özel sporcular atletizm ve özel sporcular bowling müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Daha sonra hatıra fotoğrafı çekilerek düzenlenen amatör spor haftası kapanış ve ödül töreni sona erdi.

MALATYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:06

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