Beyaz bayrak ve beslenme dostu okul programında sertifika töreni

Malatya’nın Darende ilçesinde "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" projeleri kapsamında şartları yerine getiren okullara sertifikalarının verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda sertifika töreni düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, burada yaptığı konuşmada, çocukların ruh ve beden sağlığını korumanın tüm toplumun görevi olduğunu söyledi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde okullarda gerekli tüm çalışmaları ve denetimleri yaptıklarını da ifade eden İnce, “Bugünkü törende 22 okul ‘Beyaz Bayrak’ alırken 9 okul da ’Beslenme Dostu Okul’ Sertifikası aldı. "Beyaz Bayrak" projesiyle okullarda hijyen ve sağlıklı ortamları artırmak, "Beslenme Dostu Okul" projesiyle ise çağın hastalığı obeziteyle mücadele ve sağlıklı beslenmeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm okullarda bu standartları yakalamaları ve bu belgelere sahip olmalarını hedefliyoruz” dedi. Konuşmaların ardından okul müdürlerine "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" sertifikaları verildi.

Sertifika dağıtımına, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, şube müdürleri Hüseyin Aslan ve Ali Kızmaz, öğretmenler ve öğrenciler ile okul idarecileri katıldı.

MALATYA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:06

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