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İzcilik Topluluğundan Barış Pınarı Harekatı’na destek

İHA

Malatya İnönü Üniversitesi İzcilik Topluluğu, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir yürüyüş etkinliği düzenledi.

İzcilik Topluluğundan Barış Pınarı Harekatı’na destek

Malatya İnönü Üniversitesi İzcilik Topluluğu, Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek amacıyla bir yürüyüş etkinliği düzenledi.
Yaklaşık 150 kişinin katıldığı yürüyüş İnönü Üniversitesi içerisinde yer alan Kıbrıs Meydanı’ndan başladı. Türk Bayrakları ve marşlar eşliğinde Bayrak Tepesi’ne yürüyen topluluk üyeleri, yaklaşık 8 kilometrelik mesafeyi iki buçuk saatte yürüdü.
Yürüyüşe İnönü Üniversitesi güvenlik görevlileri de eşlik etti. Yürüyüşün sonunda ekip, Bayrak Tepesi’nde İstiklal Marşı’nı okudu. Etkinliğin amacına, milli birlik ve beraberliğe değinen konuşmanın ardından program sonlandırıldı.

MALATYA

15 Ekim 2019 Salı

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