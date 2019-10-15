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Mehmetçikler için dua okundu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Dualarımız, yüreğimiz ve ...

İHA

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek adına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' operasyonuna katılan kahraman Mehmetçikler için Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Merkezi Kebir Cami'inde kılınan sabah namazının ardından fetih suresi okunup dualar edildi.

Mehmetçikler için dua okundu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Dualarımız, yüreğimiz ve kalbimizle Mehmetçiğimizin yanındayız”

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek adına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’ operasyonuna katılan kahraman Mehmetçikler için Malatya’nın Yeşilyurt İlçe Merkezi Kebir Cami’inde kılınan sabah namazının ardından fetih suresi okunup dualar edildi.
Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş, Merkezii Kebir Cami’inde İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan sabah namazının ardından, kahraman Mehmetçiğimiz için dua etti.
Vatandaşlarla birlikte sabah namazını eda eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Barış Pınarı Harekatını sonuna kadar desteklediklerini ifade ederek, “Cenabı Allah ülkemizin varlığı ve bağımsızlığı, bölgemizin huzur ve barışı için cephede her gün yeni bir destan yazan kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun.” diye konuştu.
Türkiye’nin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe, ortak dayanışma kültürüne ve birliktelik ruhuna ihtiyaç duyduğunu dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çırmıktı’da bulunan Merkezii Kebir Cami’inde hemşehrilerimizle birlikte yan yana omuz omuza kıldığımız sabah namazının ardından ülkemizin özgürlüğü ve bağımsızlığı, sınırımızda terör yapılanmalarını ortadan kaldırmak ve bölgeye barış ve huzur getirmek adına şanlı bir mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimiz için Fetih Suresini okuduk ve dualarımızı kahramanlarımıza gönderdik. Biz eğer şu anda huzur ve güven içerisinde ülkemizde yaşıyorsak, ibadetlerimizi yapıyorsak bunu öncelikle şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere şu anda terör örgütlerine karşı destan üzerine destan yazan güvenlik güçlerimize borçluyuz. Tüm dualarımız şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiklerimiz içindir. Gün birlik ve beraberlik gündür, hep birlikte şanlı ordumuzun yanında olmak hepimizin öncelikli görevidir. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız ve Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın emirleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeyindeki terör yapılanmalarını ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatını’ sonuna kadar destekliyoruz. Malatya’dan, Yeşilyurt’tan bütün kahramanlarımıza dualarımızı gönderdik, Rabbim kabul buyursun inşallah. Yüce Rabbim, yeni zaferler kazanmayı nasip etsin, kahraman askerlerimizin ve polislerimizin ayağına taş değdirmesin, güç ve kuvvet versin, onları muhafaza etsin inşallah. Operasyonlar sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileklerimiz iletiyoruz. ‘Sefer bizden zafer Allah’tan’ diyerek ülkemizi ve bölgemizi kana bulamak isteyen hain terör örgütlerini ortadan kaldırmak adına sefere çıkan kahraman Mehmetçiğimizin bu azmi, kararlığı ve öz güveni her türlü takdirin üzerindedir, onlar bizim göz bebeğimiz, canımızdır. Hepimiz tüm gücümüzle, kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın şahsında kahraman ordumuza, jandarma ve polis teşkilatımıza muvaffakiyetler diliyoruz. Allah askerimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun ve muzaffer eylesin.” diye konuştu.
Yapılan duaların ardından cami önünde Türk Bayrağı açılarak Kahraman Mehmetçiğe ‘Yanınızdayız’ mesajı gönderilirken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da cami cemaati ile vatandaşlara Ahmet Atılgan Parkında çorba ikramında bulundu.

MALATYA

15 Ekim 2019 Salı

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