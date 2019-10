Battalgazi Belediye personeline iş güvenliği semineri

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediyesi, personeline yönelik ‘İş Sağlığı ve Güvenliği‘ eğitim semineri düzenledi.

Battalgazi Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen seminere, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de katıldı. Seminere katılan Başkan Güder’e, Belediyenin İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Baş temsilcisi olarak Baret ve Yelek armağan edildi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, seminerde yaptığı konuşmada, İş Güvenliği ve Sağlığına Belediye olarak büyük önem verdiklerinin ifade ederek, “Okumanın ve bilinçlenmenin beşikten mezara kadar sürdüğünü hep beraber izliyoruz" şeklinde konuştu. Doğal afetler ve iş kazaları her an karşı karşıya bulunduğunu hatırlatan Başkan Güder, "Allah korusun şuan bir deprem olsa hepimiz bir iş kazası veya doğal bir kazayla karşı karşıya kalabiliriz. Yolda yürürken ayağımızın takılıp düşmemiz sonucu yaralana biliriz. Kullandığımız alet ve ekipmanlar burada. Genelde gördüğümüz kadarıyla arkadaşlarımızın birçoğu bu aletleri kullanan arkadaşlarımız. Belki burada anlatılacakları hepiniz biliyorsunuz ama hatırlatmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediyesi çalışanlarının her zaman davranış ve tutumu ile örnek olması gerektiğini de söyleyerek, "İşimizi seveceğiz. Çalışkanlığımızla da örnek olacağız. Hata yapan kardeşlerimiz varsa da onları uyaracağız. Kontrollü hayatlar ve hareketler her zaman riskleri azaltır. Burada verilen eğitimi dinleyelim, öğrenmenin esası uygulamaktır. Uygulamadığınız bir öğrenme size yüktür. Öğrendiğiniz bir bilgiyi severek uyguladığınız zaman, yaptığınız işten zevk alırsınız. Bundan dolayı öğrendiğiniz bilgileri uyguladığınız zaman sizlere yardımcı olur ve sizlere yük olmaz. Bizler, Battalgazi Belediyesi olarak temizlik işlerimiz bütün Malatya’ya örnek oldu ve Malatya’yı bir seviyeye taşıdı. Sizlerden ricam bu standardı korumanız. Koruyacağınıza da eminim" şeklinde konuştu.

Eğitimi veren uzmanlar tarafından, iş güvenliğini tehdit eden unsurlar, risk analizi ve riskleri ortadan kaldıracak tedbirlere ilişkin önemli bilgiler verildi. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 Sayılı Kanun hakkında bilgiler aktarıldı.

Öte yandan, İş Sağlığı ve Güvenliği seminerlerin yıl sonuna kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

