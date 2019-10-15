Malatya'da şüpheli 'puset' paniği

MALATYA'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopark girişine bırakılan bebek puseti, çevrede panik yarattı. Polisin, kontrol ettiği puset boş çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara Caddesi üzerindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkı girişinde puset olduğunu fark edenler, içerisinde bomba veya bebek olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polisler, kaldırımı yaya trafiğine kapattı. Daha sonra gelen sivil polisler ise içerisinde bebek olma ihtimali üzerine kontrol ettiği pusetin boş olduğunu belirledi. Bebek puseti polisler tarafından götürülürken, kaldırım yeniden yaya ulaşımına açıldı.



MALATYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

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