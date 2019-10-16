Malatya Baro Başkanı Enver Han'dan Barış Pınarı Harekatı’na destek

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, Barış Pınarı Harekatı’na destek vererek, “Malatya Barosu, Türk Ordu'sunun yanındadır” dedi.
Baro Başkanı Enver Han, yaptığı açıklamada, “ Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, meşru müdafaa hakkı kapsamında terör örgütlerine karşı başlattığı haklı mücadelesinde Malatya Barosu, Türk Ordu'sunun yanındadır.” ifadelerini kullandı. Han, Türk ordusunun en az kayıpla harekatı tamamlaması temennisinde bulunarak, "Operasyon sırasında şehit olan asker ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet sevenlerine sabır diliyoruz" diye konuştu.
MALATYA
16 Ekim 2019 Çarşamba
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