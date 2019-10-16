Malatya’da sokak satıcılarına operasyon Uyuşturucu maddelerle ilgili 8 kişi gözaltına alındı

Malatya’da, sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda, 8 şahısın daha gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Malatya merkezli iki ilde 13 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şahıs gözaltına alındı. Bir şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam ettiği ifade edildi. Dosya kapsamında bir şüpheli şahısın ise ceza evinde bulunduğu kaydedildi.

Torbacı olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik olarak projeli dosya kapsamında yapılan ara yakalamalarda, 29 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bir şüpheli şahıs tutuklanmıştı.

Operasyon kapsamında son olarak yapılan aramalarda, 13,15 gr Sentetik Kannobinoid ( Bonzai ) ,15,43 gr Metamfetamin maddesi,26,75 gr Kubar Esrar maddesi, 25 adet Ecstacy hap 0.49 gr Toz halinde Ecstacy maddesi, 9 adet Satışı İzne Tabi Uyuşturucu etkisi oluşturan hap,1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5 sin 700 TL para ele geçirilerek el konuldu.

TCK 188. maddesi kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

MALATYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:56

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.